Wr. Neustadt: Mit der Autotür vom Rad gestoßen

Es war ein sonniger Freitagnachmittag im Spätherbst. Zsuzsanna L. war mit ihrem Fahrrad von der Innenstadt Richtung Bahnhof unterwegs, als es passierte: Am Beginn der Kollonitschgasse öffnete ein Autofahrer die Tür seines parkenden Autos und stieß Zsuzsanna L. damit vom Rad. „Obwohl ich sehr langsam unterwegs war, hatte ich keine Chance auszuweichen“, erinnert sich die Medizinerin im Gespräch mit der NÖN: „Die Tür hat mich am Oberarm getroffen, ich stürzte auf die Mitte der Straße und hatte Glück, dass in beiden Richtungen gerade keine Autos kamen.“

Die schwerwiegenden Folgen des Unfalls: Ein gebrochener Ellbogen und ein verletzter Mittelfinger, der Monate später noch nicht voll funktionsfähig ist, dazu viele Stunden im Spital und in Physiotherapie – eine Reha steht noch aus. Ganze drei Monate lang war L. aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenstand. „Die Straße ist ein Horror für Radfahrer, weil es nicht genug Platz gibt, um sicheren Abstand zu den Autos zu halten“, sagt Zsuzsanna L. zur NÖN.

Im Stadtentwicklungsplan ist in der „Maßnahme Flaniermeile Kollonitschgasse“ vorgesehen, mehr Platz für Fuß- und Radwege zu schaffen. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. „Es werden alle Optionen und Varianten für eine Umgestaltung der Kollonitschgasse geprüft“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zur NÖN.

Gerold Petritsch, Sprecher der Radlobby, fordert gegenüber der NÖN eine baldige Lösung, „um diese Gefahrenstelle zu entschärfen. Schnell umsetzbar sind Tempo 30 und Sharrows, das sind deutlich erkennbare Radysmbole.“

