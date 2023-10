Wechsel in „Howodo“: „Bürgermeister sein - das ist ein Vollzeitjob“

Wenn sich heute, Mittwoch, der Gemeinderat zu einer Sitzung zusammenfindet, wird der geplante Wechsel vollzogen: Martin Puchegger, seit der Neuwahl 2020 Bürgermeister, übernimmt den Posten des Vizebürgermeisters, seine bisherige Stellvertreterin Bianca Fürst (beide ÖVP-Liste „Hoch“) steigt zur Ortschefin auf. Im Vorfeld traf die NÖN beide zum Interview.

NÖN: Dass Sie beide Ihre Positionen miteinander tauschen, ist durchaus außergewöhnlich. Wie kam es zur Überlegung und warum setzen Sie diesen Schritt?

Martin Puchegger: Die Entscheidung hat länger gedauert und ich habe auch länger damit gehadert, aber der Hintergrund ist recht einfach: Ich bin berufstätig und mein Job ist in den letzten Monaten sehr viel zeitintensiver geworden. In den vergangenen drei Jahren ist sich das gut ausgegangen, ich habe meine Stunden sehr stark reduziert und war hauptberuflich hier auf der Gemeinde. Diese drei Jahre haben mir aber auch ganz deutlich gezeigt: Bürgermeister sein – das ist kein Teilzeitjob, das ist ein Vollzeitjob, vor allem dann, wenn man eine Gemeinde übernimmt und viele Dinge modernisieren will und muss. Ich könnte natürlich meine Arbeit als Bürgermeister reduzieren, aber die Projekte lassen das nicht zu. Daher dieser Sitzplatzwechsel.

Haben Sie sich das Bürgermeisteramt anders vorgestellt, weniger zeitintensiv?

Puchegger: Ich bin sicherlich ins kalte Wasser gesprungen, aber mir war von Beginn weg klar, dass das eine Aufgabe und Herausforderung sein wird. In den Corona-Jahren konnte ich mehr Zeit aufbringen, das hat sich nun einfach geändert.

Bereuen Sie es, sich als Spitzenkandidat zur Verfügung gestellt zu haben?

Puchegger: Absolut nicht, es hat sich einfach die Situation geändert.

Frau Vizebürgermeisterin Fürst, war es für Sie gleich eine Option, als Bürgermeisterin zur Verfügung zu stehen?

Bianca Fürst: In fernerer Zukunft natürlich, das ist ja die logische Konsequenz als Vizebürgermeisterin. Dass es aber heuer im Herbst so weit sein würde, war natürlich überraschend und ich musste länger darüber nachdenken. Wie Martin gesagt hat: Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist ein Vollzeitjob, der von außen sehr oft unterschätzt wird. Ich habe dann für mich die Frage gestellt, wie ich das mit meinem Job vereinbaren kann und bin zu dem Schluss gekommen, mich ganz auf die Funktion als Bürgermeisterin zu konzentrieren. Wir haben viel in den letzten Jahren geschafft und so soll es auch weitergehen.

Ihr Hauptjob ist also die Gemeinde und Sie verändern sich beruflich – das bringt aber auch Risiko mit sich.

Fürst: Natürlich, aber das Leben ist ständige Veränderung und ein gewisses Risiko besteht bei jeder Entscheidung, die man trifft.

Hochwolkersdorf bekommt mit Ihnen die dritte Frau als Bürgermeisterin – aber in der Region sind Ortschefinnen nach wie vor stark in der Minderheit. Warum ist das so und wie könnte man mehr Frauen für die Gemeindearbeit begeistern?

Fürst: Es ist schön, dass es von Zeit zu Zeit immer mehr Bürgermeisterinnen gibt. Ich denke, dass Frauen an Dinge oft anders herangehen als Männer und manchmal mehr Hürden sehen, als eigentlich vorhanden sind. Und die Vereinbarkeit von Familie mit einem Managementjob ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Aber auch das ist machbar!

Zu den Projekten im Ort: Was ist bereits erledigt?

Puchegger: Ein großer Brocken war sicherlich die Arbeit hier im Gemeindeamt, wo gewisse Dinge modernisiert werden mussten. Wir haben viele Personalthemen besprochen, etwa die Amtsleitung oder Kräfte für den Kindergarten. Auf Feuerwehrhaus und Gemeindeamt wurden Photovoltaikanlagen montiert, wir haben das Projekt „Community Nursing“ gestartet, Projekte im Bereich Kanal und Wasser umgesetzt und auch die Arbeiten beim Bauhof und Spielplatz sind am Laufen.

Fürst: Außerdem haben wir ein Ferienspiel gestartet – zwei Wochen im Juli, zwei Wochen im August. Die Kinder werden zwischen 8 und 13 Uhr betreut, was für die Eltern eine sehr große Erleichterung darstellt.

Puchegger: Und das Schöne daran: Wir haben zwar als Gemeinde sehr viel Aufbauarbeit geleistet, aber die Arbeit an sich übernehmen Hand in Hand alle Vereine in Hochwolkersdorf.

Welchen Schwerpunkt wollen Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Fürst: Ein Schwerpunkt ist sicherlich die Modernisierung und der Ausbau des Kindergartens. Denn mittlerweile stoßen wir hier platztechnisch schon an gewisse Grenzen.

Hochwolkersdorf hat politisch sehr turbulente Zeiten hinter sich. Hat sich das in den letzten Jahren beruhigt?

Puchegger: Absolut, eigentlich gleich am Tag nach der Wahl. Wir haben eine super Zusammenarbeit im Gemeinderat. Mir war auch wichtig, dass immer alle informiert sind.

Fürst: Die Gesprächskultur ist im Gegensatz zu früher deutlich besser. Natürlich gibt es Diskussionen, aber 95 Prozent der Beschlüsse sind einstimmig