Feuerwehr rettete Reh & beseitigte Kilometer lange Ölspur in Piesting

Doppelter Einsatz am Samstagnachmittag für die FF Markt Piesting: Gegen 15:45 wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in der Wöllersdorfer Straße alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Ölspur von der Abfahrt der B21 bis in die Bergholdstraße/Kirchengasse zog und somit knapp über einen Kilometer lang war. Mit Bioversal-Ölbindemittel wurde das ausgetretene Betriebsmittel gebunden und anschließend von der Straße gewaschen.

Während der Beseitigung der Ölspur wurde parallel ein in einem Garten in der Harzwerkstraße gefangener Rehbock eingefangen und von einem Feuerwehrmitglied mit seinem Privat-Pkw unter im Wald wieder in die Freiheit entlassen.

Die Ursache für den Schadstoffaustritt ist ebenso unbekannt wie der Lenker bzw. die Lenkerin des entsprechenden Fahrzeuges

Im Einsatz standen bis 17:02 Uhr: Feuerwehr Markt Piesting mit KDTF, RLFA2000, VF-Last und 15 Mann (2 Mann Reserve im Feuerwehrhaus)

