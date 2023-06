Rock'n'Roll-Party am Lanzenkirchner Hauptplatz

Das Ortszentrum verwandelte sich am Wochenende beim Hauptplatzfest in eine große Bühne für Rock'n'Roll-Fans. Die erste Gruppe „The Jukepoint Royals“ heizte die Stimmung an, ehe der Wiener Neustädter Tanzverein „UTSC Dancefire“ einen Rock'n Roll Showact darboten. Anschließend spielte noch die Band „Lee's Revenge“ auf, den Abschluss des Abends machte das deutsche Rock'n'Roll-Quintett „Boppin B“. Am nächsten Morgen standen eine Aufführung der Blasmusik und der traditionelle Frühschoppen an.