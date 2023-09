Doch kein Dorfbüro am Willfurth-Areal in Bad Fischau-Brunn

Am Donnerstag fand ein Dorfgespräch zum Thema Umbau der ehemaligen Autowerkstatt Willfurth statt. Aus dem 6.000 Quadratmeter großen Gebäude werden das neue Feuerwehrhaus für die Feuerwehr Brunn an der Schneebergbahn, Bauhof und Büroflächen entstehen. Wie ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch erklärt, liegen die voraussichtlichen Kosten dafür mit 3,8 Millionen Euro etwas unter der ersten Kostenschätzung.

Aus den Plänen eines Dorfbüros wir nichts, weil sich das Interesse daran in Grenzen gehalten hat. Dennoch wird der erste Stock im Gebäude neben der Werkstatt zu einem Bürogebäude ausgebaut. Der Grund dafür ist das Interesse der Firma Rohrdorfer an einem Regionalbüro. „Der Großraum Wr. Neustadt ist für die Rohrdorfer Gruppe ein enorm wichtiger Betriebsstandort. Wir erwägen unseren Bürostandort im Großraum Wr. Neustadt zu erneuern bzw. evaluieren geeignete Bestandsobjekte. Aufgrund der Nähe zu unseren Betriebsstätten ist ein Standort in der Gemeinde Bad Fischau eine attraktive Option für Rohrdorfer“, erklärt Rohrdorfer.

Die Räume sollen daher in ein modernes Bürogebäude umgewandelt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Der Eingang wird getrennt von dem für den Bauhof und dem für die Feuerwehr sein. „Es ist auch ein Schulungssaal geplant, der gemeinsam von Rohrdorfer und der Brunner Feuerwehr genutzt werden kann“, so Knobloch.

Mit den Umbauarbeiten könnte heuer noch begonnen werden. Aktuell finden die Ausschreibungen statt. Bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. September wird die Aufgabenvergabe beschlossen. „Die Arbeiten können dann je nach Möglichkeiten der Firmen starten“, informiert Knobloch.