FH Wiener Neustadt zeichnete beste vorwissenschaftliche Arbeiten aus

Ausgezeichnet wurden die besten vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) in den MINT-Fächern Mathematik, Physik, Informatik und Biologie. Die Arbeiten widmeten sich großen aktuellen Herausforderungen. So beschäftigte sich beispielsweise Tim Keller vom BG/BRG Klosterneuburg mit mathematischen Modellen zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten und gewann damit in der Kategorie Mathematik den ersten Preis.

Unter den ausgezeichneten Schülern sind auch mehrere aus Wiener Neustadt: Christoph Schiffner (BG Babenbergerring) holte mit seiner Arbeit „Funktionsweise der Beeinflussung des Flugpfades von Passagierflugzeugen mittels aerodynamischer Steuerflächen“ Platz zwei in der Physik. In der Biologie gingen die Plätze zwei und drei an Schülerinnen vom BRG Gröhrmühlgasse, Chiara Maestro („Die naturnahe Haltung der Griechischen Landschildkröte“) und Helene Kugler („Nachhaltige Textilien in der Modebranche“.

„Sowohl in Quantität, als auch in Qualität steigen die Einreichungen von Jahr zu Jahr. Wir freuen uns sehr, dass das Projekt nicht nur großen Anklang bei den Schülerinnen und Schülern findet, sondern mittlerweile auch die so zukunftsträchtigen MINT-Fächer in den Fokus der Studierenden von morgen rückt“, sagt FHWN-CEO Armin Mahr.

„Dieses Jahr zeichnen sich die besten Einreichungen in der Kategorie Informatik vor allem durch den verstärkten Praxisbezug aus. Diese Tatsache freut mich besonders, da wir den Fokus bei der Ausbildung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses sehr stark auf Praxisnähe legen. Die jungen Leute sind somit bestens für ein Studium bei uns vorbereitet“, meint Juror und Leiter der Fakultät Technik an der FHWN, Ingo Feinerer.

Die Preisträger

Mathematik

1. Platz: Tim Keller (BG/BRG Klosterneuburg): Mathematische Modelle zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten

2. Platz: Timo Fiala (BG/BRG Neunkirchen): Die Fibonacci-Folge in Natur und Mathematik

3. Platz: Elias Schinko (BG/BRG Waidhofen an der Thaya): Sphere Packing Problems in Various Dimensions

Physik

1. Platz: Elias Ladurner (BG/BRG Peraustraße): Villach - klimaneutral mit Hilfe von Photovoltaik?

2. Platz: Christoph Schiffner (Bundesgymnasium Babenbergerring): Funktionsweise der Beeinflussung des Flugpfades von Passagierflugzeugen mittels aerodynamischer Steuerflächen

3. Platz: Christian Groicher (BORG Auer von Welsbach): Die Entwicklung künstlicher Leuchtmittel, "Vom Kienspan bis zur LED"

Informatik:

1. Platz: Leon Haberleithner (BG/BRG Bruck an der Leitha): Verbesserung der Arbeitsumgebung im Innenraum durch Arduino-gesteuerte Systeme

2. Platz: Sebastian Bader (BG/BRG/BORG Oberpullendorf): Einführung in die Computergrafik mit OpenGL

3. Platz: Emma Maurerbauer (Sportgymnasium BRG Maria Enzersdorf): Kryptographische Verfahren im Wandel der Zeit Von Cäsar bis zur Quantenkryptografie

Biologie:

1. Platz: Katharina Sadnik (BRG/BORG Klagenfurt): Menstruationszyklusstörungen bei jugendlichen Ausdauersportlerinnen

2. Platz: Chiara Maestro (BRG Gröhrmühlgasse): Die naturnahe Haltung der Griechischen Landschildkröte

3. Platz: Helene Kugler (BRG Gröhrmühlgasse): Nachhaltige Textilien in der Modebranche

Der Preis & die Stiftung

Dr. Hans Riegel ist Gründer der Kaiserschild-Stiftung in Österreich und ehemaliger Mitinhaber der HARIBO-Unternehmensgruppe. Der Süßigkeiten-Unternehmer war von Wettkämpfen fasziniert und witterte darin eine Chance, eigene Talente zu entdecken, um diese gezielt weiterentwickeln zu können. Aus diesem Grund sind auch die nach ihm benannten Dr. Hans Riegel-Fachpreise an den Sport angelehnt.„Die Kaiserschild-Stiftung will junge Menschen darin bestärken sich weiterhin mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Das tun wir aber nicht nur mit dem Preis. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern steht im Anschluss das MINT TANK-Förderprogramm offen, das sie in ihrer fachlichen wie persönlichen Entwicklung unterstützen soll“, so Marco Alfter, Vorstandsmitglied der Kaiserschild-Stiftung.