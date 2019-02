Zu einem dramatischen Unfall kam es am Samstagvormittag in der Civitas Nova nahe der Arena Nova. Eine Frau wurde dort auf dem Gehsteig von einem Auto überfahren. Die Pensionistin geriet dabei unter den Pkw. Ein Feuerwehrauto, das gerade bei einer Übung in der Nähe war, war schnell zur Stelle. Die Feuerwehrmänner begannen sofort mit Stabilisierungsmaßnahmen am Fahrzeug und hoben das Auto mit einem Wagenheber so weit an, dass es nicht mehr auf der Person stand.

Danach wurde das Fahrzeug mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges angehoben, ein Notarztteam des Roten Kreuz konnte die schwer verletzte Frau versorgen, sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Laut ersten Informationen dürfte sie nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Möglich ist, dass der betagte Autofahrer Radweg und Gehsteig für eine Straße gehalten und die Frau übersehen hatte.