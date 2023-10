Wanderweg in Schwarzenbach ist nun „in Betrieb“

Gleich drei Segnungen nahm Pfarrer Franz Pfeifer am Sonntag in Schwarzenbach vor. Eine neu errichtete Brücke in der Schulau, den neuen Rundwanderweg sowie das „Manninger Kreuz“ am Beginn des Kreuzwegs. Mit dieser Zeremonie wurde der Wanderweg auch für eröffnet erklärt.

Die Realisierung des Rundwanderweg-Projekts war für den Tourismusverein als treibende Kraft kein einfaches Unterfangen. Die Brücke war das noch fehlende Bindeglied, mit ihr kann jetzt der gesamte Weg mit einer Gesamtlänge von etwa elf Kilometern erwandert werden. Fünf Teilabschnitte hält das Streckenangebot bereit. Und jeder Abschnitt ist gespickt mit Sehenswertem. Im Ort die Kirche mit der neu renovierten Nepomukstatue, ein Vogellehrpfad mit einem Ziegengehege am Ziel, der Keltenpark am Ortsbeginn und vieles mehr. Rund um den Ort ist es der Burgberg mit Aussichtsturm, ein Tierpark und das Archäologische Freilichtmuseum. Drei Kraftplätze warten ebenfalls darauf, erwandert zu werden.

Sehenswert auch das am Sonntag eingeweihte „Manninger Kreuz zur Wegscheide“, das am Beginn des Kreuzweges zur Bründlkapelle steht. Dieses war auf Initiative des Bründlkomitees unter Obmann Rudolf Bencsits neu errichtet worden.