Gegen 12 Uhr wurden die Feuerwehren Wopfing, Oberpiesting und Oed am Dienstag in das Baumit-Kalkwerk in Wopfing gerufen.

Brandeinsatz bei Baumit Foto: FF Oed, Roland Hütterer

Aus unbekannter Ursache entstand ein Brand in der Ummantelung einer technischen Gerätschaft und verursachte starke Rauchentwicklung. Durch das rasche Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und größerer Schaden verhindert werden.

Brandeinsatz bei Baumit Foto: FF Oed, Roland Hütterer

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.