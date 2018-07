Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen eine große Menge Bauschutt in einem Wald neben einem Acker abgeladen. Der Fall wurde der Polizei gemeldet, die nun ermittelt. Der Tatort liegt nördlich eines Ackers in einem Wald, unterhalb befindet sich der Wanderweg, welcher von Dreistetten durch den Marchgraben nach Wöllersdorf führt.

privat

Für die Polizei steht fest: Der Bauschutt kann nur durch einen Traktor mit Kipp-Anhänger abgeladen worden sein. Als Tatzeitraum wird 11. bis 18. Juli vermutet. Sachdienliche Hinweise nimmt Umweltermittler Christian Fasching unter 059133 / 3386 – 100 entgegen. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.