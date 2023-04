Modischer Schulball der HLM und BAfEP Wiener Neustadt

Am Samstag hieß es für die Schüler und Schülerinnen der Höheren Lehranstalt für Mode und Elementarpädagogik, besser bekannt als HLM und BAfEP, „Alles Walzer“. Das Ballkommitee lud zum Schulball im Sparkassensaal, der unter dem Motto „Dress to Impress“ stand.

Der Leitspruch war gut gewählt, viele Schülerinnen der Modeschule nutzen die Gelegenheit um selbstgeschneiderte Kleider zur Schau zu stellen. Die Eröffnung durch das Eintanzen darf bei einem Schulball natürlich genauso wenig fehlen wie eine kreative Mitternachtseinlage. Beides wurde von den Schülerinnen der BAfEP übernommen.

Auch die Musik kam aus eigenem Haus, für diese war nämlich BAfEP-Lehrer Max Neumann mit seiner Band „Melodies of Joy“ zuständig. Die Verleihung der Tombola Gewinne sowie die Mitternachtseinlage bildeten den Abschluss des Balls. Doch damit nicht genug: Die Mephisto Bar in der Herrengasse diente als Location für die Aftershowparty, wo noch bis in die Morgenstunden weiter gefeiert wurde.

