Aufregung um Tafel auf Fußballplatz in Theresienfeld

Eine Verbotstafel auf dem Spielplatz Rilkegasse sorgte für Aufregung. Durch einen Dringlichkeitsantrag der ÖVP wurde diese Tafel nun entfernt. Aber zurück zum Anfang: Im Laufe der Corona-Pandemie kamen oft Erwachsene auf den Spielplatz Rilkegasse um dort Fußball zu spielen. Wurde es dunkel, kamen die Scheinwerfer ihrer Fahrzeuge zum Ausleuchten des Platzes zum Einsatz. Dass sorgte bei den Anrainern für viel Ärger. Deshalb hat die Gemeinde damals reagiert und eine Verbotstafel aufgestellt. Diese untersagt über 16-Jährigen bei Einbruch der Dunkelheit, spätestens aber nach 20 Uhr das Fußballspielen. Neben mehr Ruhe für die Anrainer, brachte es aber auch viele Unklarheiten mit sich. So wussten laut ÖVP-Gemeinderätin Barbara Mayrhuber-Pfaller zum Beispiel viele Eltern nicht, ob sie nun gemeinsam mit ihren Kindern den Platz benutzen dürfen. Diesbezüglich sprachen einige betroffene Kinder in den Sommerferien bei Ortschefin Ingrid Klauninger vor.

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung brachte die ÖVP nun einen Dringlichkeitsantrag für eine rasche Lösung ein. Auf keinem anderen Spielplatz in Theresienfeld gibt es eine solche Verbotstafel. Unterstützung erfuhr die ÖVP von zahlreichen anwesenden Familien. „Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Die Theresienfelder Jugendlichen haben Mut und Einsatz bewiesen, indem sie persönlich bei Frau Bürgermeister vorgesprochen haben und immer wieder Kontakt gesucht haben, um eine Lösung herbeizuführen“, so Mayrhuber-Pfaller. Der Antrag wurde einstimmig in der Sitzung beschlossen, die Tafel daraufhin sofort entfernt. „Seit Corona hat sich viel geändert, jetzt muss wieder alles aktualisiert werden“, sagt Bürgermeisterin Klauninger dazu. Dementsprechend soll nun auch die Lärmschutzverordnung auf den Spielplätzen überprüft und adaptiert werden.