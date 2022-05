Dritter Raum in Betrieb MedAustron in Wiener Neustadt in seiner Gesamtheit fertiggestellt

MedAustron in Vollbetrieb: Geschäftsführer Ludwig Gold, der medizinische Direktor Eugen B. Hug, Joachim Widder von der Medizinischen Universität Wien, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gastreferent Hoppe, Charlotte Warakaulle vom CERN, der Vorstand der Landesgesundheitsagentur Alfred Zens, Bundesminister Martin Polaschek und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schneeberger (von links nach rechts). Foto: NLK Pfeiffer

D as MedAustron in Wiener Neustadt ist in seiner Gesamtheit fertiggestellt worden.