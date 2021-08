Die Wr. Neustadt Diving Ducks kämpften sich im dritten Semifinalspiel der Baseball Bundesliga zu einem 11:9 Erfolg über die ASAK Athletics und gingen damit in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Front. Bereits heute, Samstag ab 15 Uhr haben die Niederösterreicher die Chance den Finaleinzug zu fixieren. Gelingt den Athletics der Ausgleich, wird gleich im Anschluss das Entscheidungsspiel ausgetragen. Die Wr. Neustadt Diving Ducks stellen die Weichen auf ihre sechste Finalteilnahme. Im dritten Semifinalspiele gingen die Niederösterreicher zum zweiten Mal in der Best-of-Five-Semifinalserie in Führung. Die Athletics benötigen heute in Wr. Neustadt zwei Siege, um die Chance auf ihren fünften Meistertitel der Klubgeschichte zu wahren.

Nach klarem Vorsprung wird es eng

Nachdem die Gäste aus Attnang-Puchheim im ersten Inning einen Run vorlegten, kamen die Ducks ab Inning zwei in Fahrt. Mit drei Runs im zweiten und vier im dritten Abschnitt stellten die Hausherren eine komfortable 7:3-Führung her. Während die Gäste mit dem Pitchingwechsel von Starter Florian Wilhelm auf Raphael Mayr den Ducks das Scoren erschwerten, mussten die Hausherren im sechsten und siebten Inning jeweils drei Runs hinnehmen. Die Athletics kämpften sich bis auf 9:10 heran. Ein Sicherheitsrun zu Ende des siebten Abschnitts stellte wieder eine Zwei-Run-Fürhung für die Ducks her, ehe Closer Moritz Scheicher den Mound betrat. Mit drei schnellen Outs im achten Inning machte er den Spielraum für die Athletics eng. Im finalen Abschnitt gelang Andreas Lastinger zwar ein Leadoff-Single, doch Scheicher behielt die Nerven und schickte die nächsten drei Batter unverrichteter Dinge auf die Bank. Das Spiel endete vor gut besuchtem Haus mit 11:9 für die Ducks, die sich für den entscheidenden morgigen Spieltag in die Poleposition brachten. Neben der Entscheidung in der ersten Semifinalserie starten auch die Vienna Metrostars und die Dornbirn Indians, mit einer Woche Verspätung in ihre Halbfinalserie.