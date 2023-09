Die Polizei in Kirchschlag fährt jetzt elektrisch

Die notwendige Wallbox neben dem Parkplatz ließ die Stadtgemeinde errichten. Sie ist mit zwei Ladeanschlüssen ausgestattet, sodass ein Ladeanschluss für Gemeindefahrzeuge und der zweite fix für die Polizei zur Verfügung steht. Um die Praxistauglichkeit von alternativen Antriebskonzepten im polizeilichen Einsatzbereich beurteilen zu können, wird derzeit die wissenschaftlich begleitete Testung von Elektrofahrzeugen im Rahmen einer KIRAS-Studie (Sicherheitsforschung) vorbereitet.

Im Rahmen des Streifendienstes werden bereits erste Erkenntnisse für die Implementierung der Testphase gesammelt, diese dauert bis Ende 2025. In Kirchschlag haben sich die Beamten nach anfänglicher Skepsis an die alternative Antriebsform gewöhnt. Postenkommandant Alfred Schwarz: „Wir sind zufrieden und haben auch im Großen und Ganzen keine Probleme. Wir fahren am Tag ungefähr 100 Kilometer, für das genügt es leicht.“ Gespannt wartet man hier noch auf den Winter, doch dürfte das bei der geforderten Kilometerleistung auch kein Problem sein.

Als hervorragend wird das Beschleunigungsverhalten beschrieben, das besser als bei den bisherigen Einsatzwägen ist.