Klimapicknick bei Kerzenschein am Wiener Neustädter Hauptplatz

Weltweit nehmen Menschen an der „Earth Hour“ teil, die heuer am Samstag, 25. März, stattfindet: Von 20.30 bis 21.30 Uhr werden unter dem Motto „Eine Auszeit für die Erde“ die Lichter an Wahrzeichen, in öffentlichen Gebäuden und in privaten Haushalten ausgeschaltet.

In Wiener Neustadt organisiert Architektin Martina Feirer bei der Mariensäule am Hauptplatz ein Klimapicknick bei Kerzenschein. „Gemeinsam setzen wir ein deutliches Zeichen an die Politik, die endlich die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen muss, damit unsere Kinder und Enkel noch eine Chance auf ein gutes Leben auf unserem Planeten Erde haben. Beim Klimapicknick kann man sich zudem über die vielen lokalen Umweltinitiativen informieren. Einfach Picknickdecke, Tee und Kerzen einpacken und hinkommen“, sagt Martina Feirer.

Achtung: Das Klimapicknick findet nur bei trockener Witterung statt! Nicht vergessen: Heiße Getränke und Kerzen mitbringen.

