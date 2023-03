Kulinarische Weltreise machte Station in Syrien und dem Libanon

Im Rahmen der 115. Station der „Kulinarischen Weltreise“ kamen 45 Kochbegeisterte in der Küche der NMS Ebenfurth zusammen, um Syrien und dem Libanon einen kulinarischen Besuch abzustatten.

45 Kochbegeisterte waren mit dabei. Foto: zVg

Aya Arafa und Zahir Shouman, Abdel Karim Alramadan und Zoheir Al Haffar begleiteten die Köche bei der Zubereitung eines arabischen Menüs. Zubereitet wurden شوربة العدس (eine traditionelle syrische Linsensuppe) zu, dann folgten متبل باذنجان (Melanzanipaste), حمص (Hummus), فلافل (Falafel) und سلطة سورية (Syrischer Salat). Als الأطباق الرئيسية (Hauptspeisen) serviert wurden: لحمة بالصينية (Fleisch auf dem Blech) und رز بالشعيرية (Reis mit Nudeln). Das Menü endete mit رزبحليب سوري (Syrischem Milchreis).

Serviert wurde ein arabisches Menü. Foto: zVg

Trotz des traurigen Anlasses kamen auch bei dieser Kochveranstaltung weder der Spaß noch der Genuss zu kurz. Die Stadtgemeinde Ebenfurth übernahm dankenswerter Weise die Kosten für den Einkauf des Menüs und so konnten 900 Euro an die Hilfsbedürftigen in der Region Idlib überwiesen werden.

In der Mittelschule wurde gemeinsam gekocht. Foto: zVg

