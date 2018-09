Zum Festakt waren auch Landesrätin Petra Bohuslav, Wiener Neustadt-Bürgermeister Klaus Schneeberger und die 3. Präsidentin des NÖ Landtages Karin Renner gekommen. Die Segung des neuen Hauses nahm Pfarrer Florin Farcas vor.

„Bis zum Jahr 2020 haben wir vor, rund 65 Millionen Euro in die Kinderbetreuung zu investieren. Unser Ziel ist es, den Eltern das Leben leichter und einfacher zu machen“, betonte Mikl-Leitner. „Es geht um die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu braucht es die Unterstützung von Land Niederösterreich und Gemeinden, um in einem Miteinander die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen für die Familien noch weiter zu verbessern. Rund 100 Kleinstkindergruppen sollen in den nächsten Jahren im ganzen Land entstehen“, führte die Landeshauptfrau weiter aus.

Bürgermeister der Stadtgemeinde Ebenfurth Alfredo Rosenmaier sagte: „Die heutige Eröffnung ist ein Fest für unsere Gemeinde, für unsere Familien und ganz besonders für unsere Kleinsten. Insgesamt wurden fast zwei Millionen Euro investiert.“

Im Ortsteil Ebenfurth sind zwei Landeskindergärten situiert. Die Kinder aus der Katastralgemeinde Haschendorf wurden bis vor kurzem mit einem von der Stadtgemeinde Ebenfurth organisierten Bus zu den Kindergärten nach Ebenfurth gebracht, jetzt wird Eltern und Kindern ein ganz nahe am Wohnort liegender Kindergarten angeboten. Alle drei Kindergärten und alle sechs Gruppen sind ausgelastet.