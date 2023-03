Zwei Verletzte bei Frontalcrash auf der B60

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag auf der B60 bei Ebenfurth. Zwei Autos krachten dort frontal zusammen, zwei Pkw-Lenkerinnen wurden dabei verletzt. Eine Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Freiwilligen Feuerwehren Haschendorf und Ebenfurth befreit werden. Eine weitere Lenkerin konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden durch Teams des Roten Kreuzes und des Samariterbunds gemeinsam mit dem Intensivtransporthubschrauber „Christophorus 33“ erstversorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Neben einem Rettungswagen und dem Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes stand ein weiterer Rettungswagen des Samariterbunds, ein Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, mehrere Feuerwehren und die Polizei im Einsatz.

Wie sich herausstellte, wollte eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Bundesstraße auf einen Feldweg abbiegen, während eine weitere Lenkerin mit ihrem BMW zum gleichen Zeitpunkt versuchte, einen Traktor und das vor ihr fahrende Fahrzeug zu überholen. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß, bei dem der BMW den Audi der zweiten Frau auf der Fahrerseite rammte und diesen von der Fahrbahn in den Straßengraben schleuderte. Der BMW kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Lenkerin im Audi wurde schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen.

Zufällig anwesende Sanitäter leisteten erste Hilfe

Zufälligerweise fuhr unmittelbar hinter den beiden Fahrzeugen ein Transportfahrzeug des Samariterbunds Landesverband Niederösterreich mit zwei Sanitätern. Diese leisteten sofort Hilfe, alarmierten die weiteren Einsatzkräfte und versorgten die Lenkerin, welche ohne Bewusstsein im Fahrzeug eingeschlossen war.

Einsatzleiter Christian Horn von der Feuerwehr Ebenfurth, die gemeinsam mit der Feuerwehr Haschendorf im Einsatz stand, beschrieb die Lage wie folgt: 'Wir mussten eine Lenkerin mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien“.

