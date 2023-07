Ein Wiener Neustädter auf den Spuren von Bruce Springsteen

Als der Wiener Neustädter Bernd Göss (50) zum ersten Mal das legendäre Album „Born in the USA“ in den Händen hielt, war es um ihn geschehen. „Mein Bruder hat es damals aus Holland mitgebracht, seitdem bin ich ein Fan.“ Nach und nach wurden weitere Platten gekauft, bis sich 1997 eine - damals scheinbar einmalige Chance - ergab: „The Boss“ kam für ein Konzert nach Wien (Karte 550 Schilling). „Ich hab mir damals gedacht: Einmal möchte ich ihn unbedingt sehen.“ erinnert sich der Springsteen-Fan. Das es bei dem Konzert nicht blieb, war danach aber schnell klar.

Bernd Göss (rechts) mit Fan Karl Hirt aus Piesting und E-Street Drummer Max Weinberg in Paris 2007. Foto: privat

Rund 25 Konzerte von Bruce Springsteen hat Bernd Göss seitdem besucht. Dabei war etwa eine Tour mit vier Gigs in den USA oder zwei unvergessliche Auftritte in Barcelona im Stadion Camp Nou. „Wie viele es wirklich waren, kann ich mich gar nicht mehr erinnern“, muss er lachen. Dass der Edelfan auch beim Wien-Konzert am vergangenen Dienstag (Karte 100 Euro) dabei war, ist selbstredend. „Es war sehr emotional für mich. Immerhin wird Bruce Springsteen 73 Jahre alt, vielleicht war es das letzte Konzert, das ich gesehen habe.“

Doch was ist so faszinierend an dem Phänomen Bruce Springsteen? „Er hat für jede Situation im Leben eine Antwort in einem seiner Lieder. Je nachdem geht es einem dann auch besser oder schlechter, wenn man es hört“, schmunzelt Bernd Göss. Sein Lieblingslied? „Unter anderem Born to Run, Badlands oder Thunder Road“, so der Edelfan.