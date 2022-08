Eggendorf Betrunkener landete mit Pkw im Straßengraben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: zVg

E in betrunkener 37-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Pkw in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) von der B60 abgekommen und im Straßengraben gelandet.