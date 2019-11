Zu einem schwierigen Einsatz mussten Polizei und Feuerwehr am Wochenende in Eggendorf ausrücken: Weil Nachbarn einen 36-jährigen Serben in einer Wohnhausanlage schon länger nicht gesehen hatten und Modergeruch aus der Wohnung drang, verständigten sie die Polizei.

Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde die Tür zur Wohnung geöffnet - allerdings gab es keine Rettung für den 36-Jährigen mehr. Der Mann dürfte schon vor zwei Wochen verstorben sein.

Die Todesursache ist unbekannt, ein Gewaltverbrechen wird ausgeschlossen.