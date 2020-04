Wie die NÖN erfuhr, war das aber nicht so. Ein seit Jahren amtsbekannter Mann soll sich in Wiener Neustadt nach einer gefährlichen Drohung einer Anhaltung entzogen haben und von der Polizei geflüchtet sein. Vor der Sparkasse in Eggendorf kam es zur Festnahme.

Mittlerweile sind Details zu dem Fall bekannt: Vor der Verhaftung in Eggendorf wurden zwei 18-jährige Burschen in Wiener Neustadt von vier anderen Männern geschlagen und von einem der vier auch mit einer Pistole bedroht. Die zwei verständigten daraufhin die Polizei, das verdächtige Fahrzeug wurde vor der Sparkasse in Eggendorf gesichtet.

Die vier Fahrzeuginsassen, zwei 17-Jährige und zwei 19-Jährige aus den Bezirken Wr. Neustadt und Wr. Neustadt-Land vorläufig festgenommen werden. Im Kofferraum des angehaltenen Pkw konnten die Polizisten eine Luftdruckpistole sicherstellen. Am Aufenthaltsort eines 19-Jährigen Beschuldigten im Bezirk Wr. Neustadt-Land konnten zwei weitere Gaspistolen sichergestellt werden.

Gegen den 19-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Die beiden 18-Jährigen Opfer dürften leichte Verletzungen durch Abschürfungen und Prellungen erlitten haben. Die Beschuldigten werden der Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.