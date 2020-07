Pilot des Fluggerätes war laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ein 55-jähriger Wiener. Zur Ermittlung der Ursache des tödlichen Unfalls ist die Einsetzung eines Sachverständiger beauftragt worden.

Der Tragschrauber war in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf in ein Wald- und Wiesengebiet gestürzt. Für den Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Ein Flur- und Baumbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht.