Trauer um SPÖ-Altbürgermeister Friedrich Mayerhofer

Die Gemeinde Eggendorf trauert um ihren ehemaligen Bürgermeister: Friedrich "Fritz" Mayerhofer ist im 72. Lebensjahr nach langer Krankheit verstorben. Fritz Mayerhofer war für die SPÖ fast 30 Jahre im Gemeinderat, von 1990 bis 2005 war er Bürgermeister der Gemeinde, ehe er von Thomas Pollak abgelöst wurde. Die Verabschiedung mit anschließendem Begräbnis findet am kommenden Freitag, dem 20. Mai, um 13.30 Uhr in der Aufbahrungshalle Eggendorf statt. Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.

