Verfolgungsjagd: Mann flüchtete vor Polizei .

Riesen Polizeiaufgebot am Mittwochnachmittag in Eggendorf vor der Sparkassen-Filiale: Augenzeugen berichteten der NÖN von Polizisten mit gezogenen Waffen, viele Passanten glaubten gar an einen Banküberfall.