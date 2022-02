Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Hauptstraße in Eggendorf am Samstagmorgen. Ein PKW kam Höhe Billa von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein parkendes Pritschenfahrzeug bzw. einen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassen des PKWs schwer verletzt und in diesem eingeschlossen. Damit die Rotkreuz-Kräfte die Patienten versorgen konnten, wurde das Unfallfahrzeug durch die Feuerwehr soweit vorbereitet, damit eine notärztliche Versorgung möglich wurde. In Teamarbeit zwischen Rotem Kreuz und der Feuerwehr konnten die beiden Schwerverletzten aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Schwerverletzten in die Schockräume zweier Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz standen zwei Rettungswägen und das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Wiener Neustadt, ein Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Baden, der Rotkreuz-Bezirkseinsatzleiter, die Freiwilligen Feuerwehren aus Eggendorf und Lichtenwörth sowie die Polizei.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren