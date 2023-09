Aufregung um Rodung am Stadtrand von Wiener Neustadt

Aufregung um gefällte Bäume auf einem riesigen Areal neben der Brunnerstraße am Stadtrand von Wiener Neustadt herrschte in der Vorwoche.

Auf einem mehrere tausend Quadratmeter großen Grundstück, einer ehemaligen Schottergrube, wurden dutzende Bäume gefällt. Rechtens, wie sich nach Recherchen der NÖN herausstellen sollte. Denn der Grundstücksbesitzer hatte dafür eine Rodungsbewilligung von der Stadt bekommen, allerdings muss er das Grundstück auch wieder aufforsten.

Hintergrund der Arbeiten auf dem Grundstück ist ein wasserrechtlicher Bescheid der Landesregierung, der noch aus dem Jahr 1986 ist. Der sieht vor, dass der Boden des Areals aufgeschüttet gehört, um das Grundwasser bei einem möglichen Anstieg nicht zu gefährden.

Der Grundstücksbesitzer wollte mit der NÖN nicht über die Causa reden, „Privatangelegenheit“, heiß es am Telefon. Wie die NÖN jedoch erfuhr, gibt es für die Anhebung des Areals einen neuen Bescheid aus dem heurigen Jahr. Darin heißt es, dass die Arbeiten bis Ende 2027 zu erledigen sind. „Es ist zwar alles rechtens, trotzdem ist es schade um die Pflanzen- und Tierwelt, die sich in den letzten Jahrzehnten dort angesiedelt hat“, so eine Anrainerin zur NÖN.