SPÖ will "Geistervilla" für Patienten mit Long Covid nutzen

Das ehemalige Hotel Feichtenbach im gleichnamigen Ortsteil von Pernitz: Ein Beton-Koloss, der einer Ruine gleicht. Die Eingänge werden zwar regelmäßig verbarrikadiert, aber auch genauso regelmäßig wieder aufgebrochen. Zerstörung wohin das Auge reicht im Inneren der ehemaligen Lungenheilanstalt. Die „Geistervilla“ als Partyzone: Offensichtlich werden dort auch Geburtstage gefeiert. Am Boden und an den Wänden finden sich zahlreiche Nazi-Schmierereien. Am Boden und an den Wänden finden sich zahlreiche Nazi-Schmierereien. Das ehemalige Hallenbad des Hotels ist völlig verwüstet und mit Graffitis übersät. Am Boden und an den Wänden finden sich zahlreiche Nazi-Schmierereien. Auf den Wänden der Bauruine finden sich Namen zahlreicher Besucher der „Geistervilla“. Ein ehemaliges Badezimmer, hier wurde ein Teddybär hinterlassen.

