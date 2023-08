SC Ortmann: Auch die Spieler packen mit an

Dienstagmittag im Piestingtal: Während andere zu Mariä Himmelfahrt ihren freien Tag genießen, stapft Martin Strasser über den Fußballplatz in der Badgasse. In wenigen Stunden absolviert Landesligist Ortmann hier sein erstes Heimspiel der Saison gegen Aufsteiger Korneuburg. Das Grün wird noch einmal genau inspiziert. Das letzte Unkraut entfernt. Rudi Hummelbrunner zieht ein paar Meter weiter seine Linien – Seitenaus, Toraus, Sechzehner, Fünfer, alles muss markiert sein.

Dann ist das Feld in Schuss, steht einem Spiel nichts mehr im Wege. Doch auch für das Rundherum muss gesorgt sein. „Der Einkauf muss gecheckt werden“, will Obmann Stefan Hausmann nicht, dass die Zuschauer mit leerem Magen den Kick verfolgen. Christa Steiner, Mama von Kapitän Martin Steiner, organisiert vor Ort alles in der Kantine und Küche. Neun Helfer sind am Spieltag im Gastro-Bereich insgesamt im Einsatz. „Wir haben 18 Leute im Team. Fünf sind eigentlich immer da. Die anderen wechseln sich ab“, schildert Hausmann.

Es wird nicht leichter jemanden zu finden, der regelmäßig hilft. Ortmann-Obmann Stefan Hausmann

Langsam kommen die ersten Zuschauer. Es braucht jemanden, der den Eintritt kassiert. Nach dem Tod von Gottfried Zwinz im Vorjahr gibt es mehrere Helfer, die sich an der Kassa abwechseln. Unübersehbar sind die Helfer in orangenen Westen – die Ordner. Oft geht es am Sportplatz hitzig zu. Vor allem bei Nachwuchsspielen und mitfiebernden Eltern. Die Schiedsrichter müssen mittlerweile zur Kabine eskortiert werden. Das ist Vorschrift vom Verband. Gesamt braucht es am Spieltag 15 bis 20 freiwillige Helfer, schätzt Hausmann.

Wenn dann der Schiedsrichter das Match abpfeift, geht das Arbeiten weiter. „Wir haben eine Zeugwartin angestellt“, erklärt Hausmann. Sie erledigt die Hauptarbeit – die WCs werden gereinigt, die Tribüne zusammengekehrt.

Generell sieht Hausmann den SC Ortmann gut aufgestellt. „Es könnten natürlich immer mehr sein. Es wird nicht leichter jemanden zu finden, der regelmäßig hilft. Früher war das sicher anders, über die letzten zehn Jahre ist es aber relativ gleich geblieben.“ Ein wichtiger Faktor ist, dass Eltern und Spieler anpacken, wo es geht. „Bei Nachwuchsspielen helfen die Eltern in der Kantine. Die Spieler der Kampfmannschaft und U23 kellnern, wenn wir ein Festl haben und wie unser Platzwart auf Urlaub war, hat sich Schmidi (Anm.: KM-Spieler Sebastian Schmidt) auf den Rasenmäher gesetzt.“