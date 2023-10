Ehrenamtliche Beim Erntedankfest in Hochwolkersdorf wurden die Helfer geehrt

Bischofsvikar Josef Grünwidl, Gerlinde Dutter, Elfriede Linzer, Hans Ungersbäck, Rudolf Ponweiser, Erni Fürst und Pfarrer Franz Pfeifer. Foto: Franz Stangl

D as Erntedankfest in Hochwolkersdorf war heuer auch Anlass, ehrenamtlichen Helfern zu danken, die das ganze Jahr über Aufgaben in der Pfarre übernehmen.