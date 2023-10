Wiener Neustadt: Früherer SPÖ-Bezirkschef Reinhard Hundsmüller geehrt

Der ehemalige Klubobmann der SPÖ im Landtag, Landesgeschäftsführer und Wiener Neustädter Bezirksparteichef wurde am Dienstag in St. Pölten geehrt. „Vorbild, Mentor & Freund - das alles ist Reinhard Hundsmüller für mich“, so Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger: „Polizei, Arbeitersamariterbund & Sozialdemokratie - überall dort hat sich Reinhard Hundsmüller vorbildlich eingebracht. Sozial, dialogfähig & menschlich - das alles zeichnet Reinhard Hundsmüller aus.“

„Die SPÖ NÖ ist sehr stolz, dass Reinhard Hundsmüller viele Jahre lang das Geschehen in unserer Partei entscheidend geprägt hat und dass er uns nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite steht. Für seinen aufopferungsvollen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung erhielt er bereits im vergangenen Jahr die Viktor-Adler-Plakette, die höchste Auszeichnung der SPÖ. Reinhard Hundsmüller ist sowohl im beruflichen als auch im politischen und privaten Bereich für seine Handschlagqualität und dafür bekannt, dass er stets das Wohl der anderen in den Vordergrund stellt und sich insbesondere für die Schwächeren in unserer Gesellschaft mit voller Vehemenz einsetzt. Nicht umsonst ist er auch über alle Parteigrenzen hinweg höchst angesehen! Diese Auszeichnung des Landes NÖ ist ein Verdienst seiner unermüdlichen Arbeit!“, gratulieren SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzender, Landesrat Sven Hergovich, Klubobmann und Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, 3. Landtagspräsidentin Eva Prischl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander und Günther Sidl sowie NÖ-GVV-Präsident Rupert Dworak zum Erhalt des Ehrenzeichens.