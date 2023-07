VPNÖ-Ehrenplakette an Klaus Schneeberger verliehen

„Als längst dienender Klubobmann Österreichs hat Klaus Schneeberger über 20 Jahre als Obmann und knapp 30 Jahre als Abgeordneter unseren Landtagsklub wie kein anderer vor ihm geprägt. In seiner langen politischen Kariere hat er unzählige politische Weichenstellungen vorgenommen: Sei es im Bereich der Familien-, Kultur-, Wissenschafts- und Forschungspolitik, bei der Handymasten-Einigung oder die Reform des Wahlrechts 'Name vor Partei'. Aber nicht nur in der Landespolitik, sondern auch in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt hat Klaus Schneeberger viel auf den Weg gebracht: Etwa wenn wir an das MedAustron denken, das weit über unsere Landesgrenzen hinwegstrahlt, als erfolgreiches Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum. Das alles macht Klaus Schneeberger zu einem Macher und Umsetzer, aber auch zum wichtigen Strategen, der Niederösterreich über alle parteipolitischen Grenzen hinweg die letzten Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Daher möchten wir uns bei dir, lieber Klaus, für dein Engagement, deine Entscheidungsstärke und all das, was du für Land und Leute erreicht hast, aufs Herzlichste bedanken.“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Ich habe Klaus Schneeberger als einen immens zielstrebigen Menschen kennenlernen dürfen. Er hat den Landtagsklub der Volkspartei NÖ über 20 Jahre lang mit Weitsicht geleitet und dabei viele wegweisende Gesetze für unser Land federführend mitverhandelt. Seine Arbeit im Landtag ist für uns Anspruch, mit gleicher Qualität weiterzuarbeiten“, so der Klubobmann des VPNÖ-Landtagsklubs, Jochen Danninger. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner betont: „Mit Klaus Schneeberger verlässt die niederösterreichische Landespolitik nicht nur ein langjähriger Abgeordneter und Klubobmann, sondern eine Person, die mit ganzem Herzen für dieses Bundesland gearbeitet hat. Die Volkspartei NÖ hat sich immer auf ihn verlassen können.“

„Auf eine derart erfüllte lange Zeit zurückblicken zu können, ist keine Selbstverständlichkeit. Daher bedanke ich mich bei allen meinen Wegbegleitern - über alle Parteigrenzen hinweg - für das Miteinander im Sinne der Weiterentwicklung des Bundeslandes Niederösterreich. Die Weiterentwicklung in der Stadt Wiener Neustadt ist für mich ein Herzensanliegen. Daher freue ich mich meiner Heimatstadt weiter dienlich sein dürfen.“, bedankt sich Klubobmann a.D. Klaus Schneeberger.