Jubiläum: 50 Jahre Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt

Am 29. September 1973 wurde das Bildungshaus St. Bernhard beim Neukloster eröffnet. Der Vorgänger, das „Pius-Haus“, hatte schon 1955 seine Tore auf dem Areal des zerbombten Südtraktes des Neuklosters eröffnet und wurde dann mit dem Zubau zum Bildungshaus. „Ursprünglich war die Idee des Bildungshauses ja, dass man drei bis sieben Tage lang zusammen wohnt und zusammen lernt“, so der jetzige Leiter des Bildungszentrums Peter Maurer.

Da die Auslastung des angeschlossenen Beherbergungsbetriebs aber immer schlechter wurde, entschloss man sich vor elf Jahren zum Umzug auf den Domplatz in die neu renovierte Propstei, wo die Erwachsenenbildung nur mehr sozusagen „ambulant“, also ohne Wohnmöglichkeit angeboten wird. Gäste, die in Wiener Neustadt übernachten wollen, werden an die Hotels vermittelt. Der Name wurde nach dem Umzug in „Bildungszentrum St. Bernhard“ geändert und seither wird an dieser Adresse sowohl berufliche als auch persönliche Weiterbildung großgeschrieben. Maurer: „Es gibt wenig Anbieter für Kurse für Selbstmanagement, Spiritualität oder um die eigenen Lebensfragen zu klären. Seit Corona gibt es aber ein deutlich größeres Interesse sowohl an Begegnungen, als auch an Stille.“

Angeboten werde daher auch Kurse „zum Runterkommen“, für Achtsamkeit, Stressmanagement sowie zur Weisheit der christlichen Mythen und wie man sie im Alltag integrieren kann. Maurer sieht „sein“ Bildungszentrum vor allem als Ort der Begegnung: „Bei uns treffen sich regelmäßig der Film-Klub, der Tauschkreis, der Klima-Arbeitskreis und in unserem Café kann man sich ohne Konsumationszwang zum Vernetzen treffen.“ Das Haus ist kursmäßig gut gebucht, nach der Pandemie pendelte sich die Auslastung wieder auf rund 700 Veranstaltungen pro Jahr ein, einzig die Teilnehmeranzahl von 11.600 pro Jahr wurde bisher noch nicht wieder erreicht. „Aber daran arbeiten wir!“

Alles zum Fest anlässlich des 50ers am 29. September – um 17 Uhr findet der Festakt statt – findet sich online unter www.st-bernhard.at.