Kirchschlager Kräuterwirtin Gerda Stocker präsentierte neues Kochbuch

Schon bisher gab die weithin bekannte Kräuterwirtin Gerda Stocker ihr Wissen über Kräuter und deren Verwendung als äußerst schmackhafte Zutat zu allen Speisen gerne weiter. Neuerdings geschieht dies auch mittels ihres neuen Kochbuches „Kräuterwirtin aus Leidenschaft“, das sie in ihrem Landgasthaus in Lembach erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte eine bunt zusammengewürfelte Musikgruppe aus mehreren burgenländischen Gemeinden mit schwunghaften kroatischen Liedern.

Schon als Gerda Stocker 1996 das bodenständige Wirtshaus von ihren Eltern übernahm, achtete sie darauf nur hochwertige Produkte zu verwenden.

Eher durch Zufall kam sie dann drauf, auf wie vielfältige Weise ihre Speisen mit den in der Buckligen Welt zahlreich wachsenden Wildkräutern verfeinert werden können. So war es fast schon selbstverständlich, dass sie ihr Wissen über Kräuter und deren Verwendung in der Küche durch die Ausbildung zur diplomierten Kräuterpädagogin perfektionierte.

Ihre Erfahrungen mit diesen oft raffinierten Kräutermischungen gab sie in den folgenden Jahren in unzähligen Kursen weiter, wobei sie in Schulküchen genauso anzutreffen war wie bei Kräuterwanderungen auf den Wiesen der Buckligen Welt oder zu Hause am eigenen Herd.

Schließlich kam ihr der Gedanke, ihr Wissen in ein Buch zu packen und dadurch einem noch größeren Kreis an Kräuterliebhabern zugänglich zu machen. Geworden ist daraus eine klar nach Jahreszeiten gegliederte ‚Kräuterbibel‘, die aber nicht nur vollgepackt mit ausschließlich selbst entwickelten Rezepten ist. Das Buch kann mit seinen Beschreibungen der Kräuter auch Ratgeber in der Natur sein, oder aber - aufgelockert mit oft humorvollen Wirtshausgeschichten - auch ein Buch ganz einfach zum lesen.

Gewidmet hat sie das Buch ihrem Sohn Christoph, der viele Rezepte auch selbst ausprobieren will. Erhältlich ist das im Kral - Verlag erschienene Buch im Buchhandel, online oder mit Signatur versehen bei ihr im Gasthaus in Lembach.

Ein Tip zum Schluss: Am Samstag, 20. Mai, findet beim Kleiderbauer in Wiener Neustadt die nächste Präsentation statt. Von 11 - 13 Uhr können Schmankerl aus ihrem Kochbuch verkostet werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.