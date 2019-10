Gute Nachrichten für alle, die an den vier Samstagen vor Weihnachten zum Geschenke Kaufen in die Innenstadt fahren wollen: Die Busse fahren an diesen Tagen (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) im Stadtgebiet gratis. „Für uns ist das eine Maßnahme, die sowohl zum Klimaschutz als auch zur Belebung der Innenstadt beitragen soll“, sagen Bürgermeister Klaus Schneeberger und Baustadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP).

Zusätzlich gibt es an – wie im Vorjahr – Zuckerl beim Parken: In den drei städtischen Parkgaragen in der Innenstadt kann man sein Auto an den vier Samstagen kostenlos abstellen. In der Kurzparkzone bekommt man den ganzen Advent lang, wenn man mindestens eine halbe Stunde bezahlt, eine halbe Stunde geschenkt.