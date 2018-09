Es war viel Wasser, das zur offiziellen Eröffnung der Fußgängerzone Wiener Straße am Samstag gegen 14 Uhr herunterkam. Ein Wolkenbruch, begleitet von Blitz und Donner, der erst abgewartet werden musste, bevor der Festakt stattfinden konnte.

3,2 Millionen Euro steckten Stadt und Land in die Generalsanierung, „es ist auch eine Investition in Richtung NÖ Landesausstellung“, meinte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, „in Wiener Neustadt und Umgebung ist gerade viel in Bewegung, was perfekt zum Motto der NÖ Landesausstellung Welt in Bewegung passt.“ ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger freute sich, dass die Einkaufsstraße endlich in neuem Glanz erstrahlt: „Dank der Unterstützung des Landes Niederösterreich ist es uns gelungen, das Herz unserer Stadt für die Landesausstellung herauszuputzen.“

Wenngleich er auch die leeren Geschäfte in der Wiener Straße ansprach.

Allerdings habe die Stadt mit der Generalsanierung ein schönes Ambiente geschaffen, jetzt müsse es gelingen, die Wiener Straße wieder neu zu beleben. „Der Dank gilt auch den bauausführenden Firmen sowie allen Anrainern für ihre Geduld in den vergangenen Monaten.“

Judith Hönig, Obfrau des Unternehmervereins, meinte bei der Eröffnung: „Mit rund 300 Unternehmen ist die Wiener Neustädter Innenstadt das mit Abstand größte Einkaufszentrum der Region, mit einem einzigartigen Ambiente zwischen den historisch wertvollen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten. Die erfolgreiche Neugestaltung der Einkaufsstraßen stellt nun eine zusätzliche Aufwertung dar, von der einerseits die Kundinnen und Kunden, andererseits die Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren.“