Ebenfurth: Mann wollte Haus anzünden

Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in Ebenfurth ab. Ein 32-jähriger Mann drohte dort sein Haus anzuzünden. Hintergrund dürfte eine Krise mit seiner Lebensgefährtin gewesen sein. Als die Polizei anrückte, sah sie den Mann mit einem Küchenmesser in der Hand am Fenster stehen, dazu konnte auch Benzingeruch wahrgenommen werden.

Aufgrund der brenzligen Lage wurde die Spezialeinheit Cobra zu Hilfe gerufen, auch die Freiwillige Feuerwehr stand für einen Ernstfall bereit. Die Cobra-Beamten versuchten zunächst den Mann mit Verhandlungen zum Aufgeben zu bewegen, was allerdings nicht fruchtete, worauf die Tür aufgebrochen wurde und ein Zugriff erfolgte, bei dem der Mann von den Beamten festgenommen wurde.

Dass die Situation nicht ungefährich war, zeigte die Tatsache, dass bereits mehrere Möbel mit Benzin getränkt waren, sie wurden von Polizei und Feuerwehr zum Auslüften ins Freie gebracht.

