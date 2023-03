Feuerwehr und Magistrat retteten Biber in Wiener Neustadt

Tierischer Einsatz in Wiener Neustadt: Am Heuweg wurde von der Amtstierärztin Barbara Srna ein Biber entdeckt, der entlang des Wildschutzzaunes zur S4 umherirrte. Nach Rücksprache mit dem Landesbiberbeauftragten der Abteilung Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung wurde entschieden, dass der Biber schonend eingefangen und in einen unregulierten Feuchtraum umgesiedelt werden soll.



"Das schonende Einfangen eines Bibers ist so eine Sache für sich. Biber sind starke Tiere. Sie können bis 1,3 m lang werden und ein Gewicht von mehr als 30 Kilogramm erreichen. Ein Biss von einem Biber kann an der falschen Stelle fatal für die Einsatzkräfte enden", weiß Branddirektor Christian Pfeiffer.

Nach einem Briefing in der Feuerwehrzentrale wurde die anwesende Hausmannschaft zum Einsatzort entsandt. Zuvor hat man noch eine saubere Mülltonne aus der Fahrzeughalle in eines der beiden Einsatzfahrzeuge geladen. "Unsere Tierrettungsbox hätte der Biber sofort zerlegt. Diese kraftvollen Tiere lassen sich von Boxen, die nur mit Scharnieren zusammengehalten werden, nicht beeindrucken", so Pfeiffer.



Das verschreckte Tier war beim Eintreffen der Feuerwehr ganz ruhig. Man konnte ohne Probleme bis zwei Meter an das Tier heran. Die Mülltonne wurde in Stellung gebracht. Mit Decken wurde ein Korridor zur Mülltonne geschaffen. Das scheinbar schon geschwächte Tier freute sich sichtlich über den dunklen Rückzugsort und begab sich fast von alleine in die Mülltonne. Als der Riesennager in die Tonne kletterte, wurde diese geschlossen und sofort aufgestellt.

Der Biber wurde in sicherer Entfernung zu bewohntem Gebiet in die Freiheit entlassen. Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge mit acht Mitgliedern für etwas mehr als eine Stunde.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.