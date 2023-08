Gefahr für Straße: Feuerwehr musste in Muggendorf Felsen sprengen

Alarm auf der Landesstraße L4058 in Muggendorf: Dort gingen mehrere Felsbrocken ab, die hinter den Betonleitwänden zum Liegen kamen. Da an der Absturzstelle in der Felswand ein Wurzelstock und mehrere lockere Felsstücke vorhanden waren und die Gefahr bestand, dass nachstürzendes Gestein über die bereits liegenden Felsbrocken auf die Fahrbahn rollen könnte beziehungsweise auf den darunterliegenden Wanderweg der Myrafälle stürzen könnte, musste eingegriffen werden.

Also wurde der Sonderdienst Sprengdienst des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes angefordert, zwölf Mitglieder aus den Bezirken Wiener Neustadt, Neunkirchen, Baden und Mödling waren im Einsatz. Nach Begutachtung der Situation wurde insgesamt ein Kilogramm Sprengstoff in fünf Bohrlöcher geladen, die Sprengung der Felsbrocken verlief ohne Probleme und die Gefahr konnte somit beseitigt werden.