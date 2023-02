Hundeführer Jörg Klapper im Krisengebiet: "Gibt viel humanitäres Leid"

Der Wiener Neustädter Hundeführer Jörg Klapper ist seit Montag im Erdbeben-Einsatz in der Türkei. Mit einer Rette- und Bergeeinheit des Bundesheeres ist er mit Hund "Cooper" in den Trümmerfeldern von Hatay, einer Provinz im Süden der Türkei, unterwegs, um nach Überlebenden zu suchen. Die NÖN konnte ihn telefonisch erreichen. "Es ist ein absolutes Krisengebiet, es gibt viel humanitäres Leid", schildert er seine ersten Eindrücke. Allerdings sei das Ausmaß der Katastrophe für ihn "noch nicht fassbar", viel nachdenken dürfe man nicht, meint er im Gespräch mit der NÖN, "der Focus liegt auf der Arbeit."

Seine - und vor allem die Aufgabe von Vierbeiner "Cooper" - sei es, eine Grobortung in einem Schadensfeld vorzunehmen. Dann würden andere Teile der Rette- und Bergeeinheit ihr Bestes versuchen. Was nicht nur für den Wiener Neustädter - seit Montag gab es für ihn nur 14 Stunden Schlaf - sondern auch für seinen Hund enorm anstrengend ist. "Meine Aufgabe ist es auch, Cooper die nötigen Pausen zu ermöglichen, was bei all dem Lärm durch Baumaschinen oder Autos nicht leicht ist", erzählt der Hundeführer.

Untergebracht ist er in einer Zeltstadt des Bundesheeres, die Stimmung sei gut, auch wenn die Auswirkungen des verheerenden Erdbebens nach wie vor da sind, "allein heute, Donnerstag, hat es drei, vier spürbare Nachbeben gegeben, mein Zelt hat gewackelt", berichtet er.

Bis kommenden Mittwoch bleibt er mit seinem Hund "Cooper" noch im Krisengebiet, ehe es wieder in Richtung Österreich geht.

