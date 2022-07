Feuer im 12. Stock: Küche ausgebrannt, Wohnung unbewohnbar

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

"Eine Frau meldete sich einige Minuten nach 22 Uhr über den Notruf bei der Feuerwehr. Sie gab an, bei ihrer Nachbarin in der Adlergasse in Wiener Neustadt hätte die Küche zu brennen begonnen und der Rauch würde sich schnell ausbreiten", berichtete die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung Freitagfrüh.

Die Frau habe während des Telefonats sogar noch nach Anweisungen gefragt, da sie den Brand selbst mittels Feuerlöscher bekämpfen wollte. Aufgrund der geschilderten Lage riet man ihr aber davon abzulassen und sich in Sicherheit zu bringen. Nur kurz nach dem Notruf rückten die Wiener Neustädter Florianis zur Einsatzstelle aus.

Brand letztlich rasch gelöscht, Bewohnerin kam bei Bekannten unter

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte mussten diese erst über das Treppenhaus zu Fuß in den 12. Stock steigen. Dort war der Gang zur Brandwohnung bereits stark verraucht. "Glücklicherweise hielt die Brandabschnittstüre den Rauch jedoch im Gang, sodass das Stiegenhaus rauchfrei blieb. Die Bewohnerin und die Melderin hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht", berichtete die Feuerwehr in ihrer Aussendung.

Der Angriffstrupp konnte über die Steigleitung im Stiegenhaus mit Löschwasser versorgt werden, danach lokalisierten die Feuerwehrleute den Brand relativ rasch und brachten ihn unter Kontrolle gebracht. Die Aussendung weiter: "Ein weiterer Atemschutztrupp führte währenddessen eine genaue Durchsuchung der Wohnung durch, da für die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, ob bereits alle Bewohner in Sicherheit waren. Aufgrund des Ausmaßes und der Örtlichkeit im 12. Stock wurde die Alarmstufe vom Einsatzleiter erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert."

Obwohl das Feuer rasch gelöscht wurden, brannte die Küche vollständig aus. In der Wohnung entstanden laut den Florianis aber so schwere Schäden, dass die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnt werden kann. Die Bewohnerin konnte bei Bekannten unterkommen.

"Die Brandschutzeinrichtungen wie die Brandabschnittstüre zum Stiegenhaus und die Steigleitung haben gut funktioniert", lobte Einsatzleiter Christian Pfeiffer, Kommandant der FF Wiener Neustadt, in der Aussendung. "Solche baulichen Maßnahmen sind sehr wichtig für uns, da sie im Brandfall in einem Hochhaus das schnelle Vorgehen der Feuerwehr erleichtert. Eine Löschleitung händisch in den 12. Stock zu legen, würde in solchen Fällen einfach viel zu viel Zeit kosten."

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Das Rote Kreuz stand während der Löscharbeiten mit mehreren Fahrzeugen, einem Notarzt sowie dem Bezirkseinsatzleiter vor Ort in Bereitschaft. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Neben mehrerer Funkstreifen war auch der Bezirksbrandermittler vor Ort.

Rat der Feuerwehr

Die Feuerwehr empfiehlt im häuslichen Bereich, gerade zur Bekämpfung von Entstehungsbränden, Feuerlöscher oder Löschdecken vorzuhalten. Wenn eine erste Löschhilfe aufgrund der Brand- oder Rauchentwicklung nicht mehr sicher möglich ist, ist beim Verlassen der Brandstelle darauf zu achten, dass die Türe zum Brandraum und zur Wohnung geschlossen wird, um eine Brand- und Rauchverschleppung in andere Gebäudeteile zu verhindern. Achten Sie darauf, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen. Bei einem ausgedehnten Zimmerbrand reichen wenige Atemzüge aus, um eine gefährliche Menge Rauch einzuatmen. Im Zweifelsfall auf Distanz gehen, Türen zum Brandraum schließen und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten! Die Feuerwehr sollte so früh wie möglich unter dem Notruf 122 gerufen werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.