Kurz vor Mitternacht heulten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Sirenen in Lichtenwörth. Grund dafür war ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren Lichtenwörth, Eggendorf und Zillindorf-Markt waren schnell zur Stelle. Mit schwerem Atemschutz konnte das Feuer gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Insgesamt standen 35 Kräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.