Rettungshubschrauber landete beim Wiener Neustädter Bahnhof

Für Aufregung sorgte die Landung des Rettungshubschraubers am Samstagvormittag gegen 10 Uhr beim Bahnhofsareal. Laut NÖN-Informationen wurde der Hubschrauber wegen eines Wohnungsbrandes samt bewusstloser Person alarmiert, er landete hinter der Post.

Allerdings stellte sich die Situation schlussendlich nicht so dramatisch da. In einer Wohnung beim Bahnhof brannten zwar Speisen an, was auch für eine Rauchentwicklung sorgte, allerdings wurde dabei niemand schwer verletzt, eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Rettungsmannschaften konnten bald wieder abziehen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.