Einsatz Unfall auf der A2: Lenker musste aus Fahrzeug geborgen werden

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt und das Rote Kreuz standen im Einsatz. Foto: Presse FF WRN

Z u einem Verkehrsunfall mussten die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag auf die Südautobahn ausrücken. In Fahrtrichtung Wien bei Wiener Neustadt kollidierte ein Pkw mit einem Abschleppwagen. Der Lenker des Abschleppers wurde dabei so schwer verletzt, dass er von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit einer Notärztin aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Der Beifahrer erlitt einen Zusammenbruch und musste ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge nach der Auffahrt Wöllersdorf in Fahrtrichtung Wien. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt sowie mehrere Teams des Roten Kreuz und der Autobahnpolizei rückten aus. Vor Ort konnte der Lenker des Abschleppfahrzeuges verletzungsbedingt nicht mehr selbst aus dem Unfallfahrzeug aussteigen. Daher war eine Rettung aus dem Fahrzeug notwendig. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde der Mann unter Anwendung einer speziellen Rettungstechnik zum Schutz vor weiteren Wirbelsäulenverletzungen von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet. In strömenden Regen eine starke Belastung für die Einsatzkräfte und den Patient. Nach der Rettung wurde der Mann zur weiteren Versorgung an das Notarztteam übergeben und in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik gebracht. Sein Beifahrer erlitt noch während der Rettungsarbeiten einen Kreislaufzusammenbruch. Auch er musste vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr führte nach der Menschenrettung und der Freigabe durch die Polizei die Fahrzeugbergung durch. Im Frühverkehr entstanden Behinderungen, da für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten die Autobahn auf einen Fahrstreifen verengt werden musste.