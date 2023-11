Vier Verletzte nach Gasaustritt im Wiener Neustädter Kriegsspital

Gasalarm in der Heizergasse am Donnerstag gegen 13 Uhr: Vermutlich eine defekte Therme forderte vier Verletzte. Bei den Rettungskräften schlugen vor Ort sofort die Messgeräte an: „Die eintreffende Mannschaft des Roten Kreuzes musste schon im Stiegenhaus wieder umdrehen, weil die Gaskonzentration so hoch war“, heißt es zur NÖN am Einsatzort. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr wurden die betroffenen Bewohner dann aus dem Mehrparteienhaus gebracht bzw weitere Mieter evakuiert.

Wie bekannt wurde, handelt es sich bei den Verletzten um eine Familie. Der 17-jährige Sohn brach bewusstlos zusammen und musste von der Feuerwehr unter Atemschutz aus der vergifteten Wohnung gerettet werden. Nach der Übergabe an den Rettungsdienst musste der bewusstlose Jugendliche vom bereitstehenden Notarzt notfallmedizinisch versorgt werden. "Der junge Mann konnte innerhalb der ersten zwei Minuten nach unserem Eintreffen an der Einsatzstelle aus der Wohnung ins Freie gerettet werden. Einsätze wie diese zeigen immer wieder, wie wichtig regelmäßiges Training und ein hoher Ausbildungsstand für unsere Ehrenamtlichen ist, denn in Situationen wie dieser geht es tatsächlich um jede Sekunde!", zeigt sich Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer stolz auf seine Feuerwehrleute.

Die 45-jährige Mutter erlitt vor Ort einen Kollaps und wurde ebenfalls versorgt und anschließend in die Klinik gebracht. Der 52-jährige Familienvater sowie die 6-jährige Tochter wurden ebenfalls hospitalisiert, um Vergiftungen auszuschließen. Das Rote Kreuz war mit mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarztteam sowie dem Bezirkseinsatzleiter vor Ort.