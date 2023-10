Wohnung am Wiener Neustädter Flugfeld nach Brand zerstört

Feueralarm in einer Wohnung in der Steinabrückler Gasse am Flugfeld am Donnerstagnachmittag. Aus unbekannten Gründen begann es dort im Schlafzimmer beziehungsweise Wohnzimmerbereich zu brennen, verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr - es war bereits der siebente Einsatz an diesem Tag - konnte den Brand zwar rasch ablöschen, die Wohnung ist nach dem Brand aber vorerst nicht bewohnbar.