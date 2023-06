Batteriespeicher explodiert: Rotes Kreuz mit großer Übung in Sollenau

Neben dem Bezirkseinsatzleiter waren mehrere Rettungsmittel der Rotkreuz-Bezirksstellen Sollenau-Felixdorf und Wiener Neustadt sowie des Arbeiter-Samariterbundes Wiener Neustadt an der Übung beteiligt. Die Freiwilligen Feuerwehren Felixdorf, Sollenau und Theresienfeld waren für die Brandbekämpfung und die Menschenrettung ebenfalls mit einem großen Aufgebot an Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

Es galt für alle beteiligten Einsatzkräfte ein komplexes Einsatzszenario bei einer simulierten Explosion eines Batteriespeichers im Keller der Rotkreuz-Bezirksstelle Sollenau-Felixdorf mit mehreren vermissten und teils schwer verletzten Personen zu bewältigen. Acht verletzte Personen, teils Handwerker und auch Kursteilnehmer eines Erste-Hilfe-Kurses, galt es aus dem verrauchten Gebäude zu retten und durch den Rettungsdienst zu versorgen und abzutransportieren. Für den Bezirkseinsatzleiter und weitere eingesetzte Leitungspositionen galt es die Kommunikation mit der Feuerwehr sicherzustellen und die eintreffenden Rettungs- und Notfallsanitäter:innen sowie Notärzte zu koordinieren, um eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.

Einsatzübung in Sollenau. Foto: RKNÖ, Martin Braunstorfer

Um ein möglichst realistisches Einsatzbild zu schaffen, wurde das gesamte Gebäude mit mehreren Nebelmaschinen vernebelt. Durch speziell geschulte Mitarbeiter der Realistischen Notfalldarstellung des Roten Kreuzes wurden Freiwillige mit teils schweren Verletzungen und Wunden geschminkt und in ihre Rollen eingewiesen. Weiters standen mehrere erfahrene Mitglieder des Bezirksrettungskommandos als Übungsbeobachter im Einsatz, um den anwesenden Rettungs- und Führungskräften im Anschluss ein entsprechendes Feedback für ihre gesetzten Maßnahmen geben zu können.

Ein besonderer Dank des Bezirksrettungskommandanten Mato Brcinovic ergeht an alle beteiligten Einsatzkräfte aller Organisationen für ihre Teilnahme an der Übung, an die Übungsleitung rund um Bezirksstellenkommandant Andreas Steffny und den Chef des Stabes Philipp Riedl-Schreiber für die Ausarbeitung und Vorbereitung der Übung sowie die Fleischerei Steiner, welche mit einer großzügigen Gulasch-Spende die Einsatzkräfte im Anschluss an die Übungsnachbesprechung versorgte.