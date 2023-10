Olympiasiegerin zu Besuch im Fischapark in Wiener Neustadt

Am Samstag hieß es „Eiszeit“ im Einkaufscenter – sowohl der Eisschnelllauf- als auch der Eiskunstlaufverein waren vor Ort, um mit Interessierten die Leidenschaft für die Sportarten zu teilen. Mit dabei war auch die Olympiasiegerin Emese Hunyady, die im Jahr 1994 in Lillehammer für Österreich Gold im Eisschnelllauf holte. „Ich habe selber mit Eiskunstlauf gestartet und dann im Laufe der Zeit zum Eisschnelllauf gewechselt“, so Hunyady. Sowohl die Bewegung als auch die Gemeinschaft im Sportverein spielen für sie eine große Rolle. Wichtig sei es, dass Kinder und Jugendliche Sport betreiben und gleichzeitig von den Eltern Unterstützung erhalten.

Auch in den Wiener Neustädter Vereinen gibt es mittlerweile große Nachwuchshoffnungsträger wie den jungen Eisschnellläufer Peter Wolfram. Aber auch im Eiskunstlaufverein gibt es einige vielversprechende Talente, die bei Wettkämpfen regelmäßig herausragende Leistungen erbringen. Gemeinderat Wolfgang Horvath zeigte sich erfreut und lobte das Engagement der Vereine. Personen, die den Sport selbst einmal ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen, die angebotenen Kurse zu besuchen. Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittene, hier kann jeder die Freude an den Sportarten entdecken.

Der gemeinsame Wunsch Eishalle

Besonders laut wurde auch der Wunsch einer Eishalle in Wiener Neustadt. Aktuell teilen sich sowohl der Eishockey-, der Eiskunst- und Eisschnelllaufverein gemeinsam mit dem öffentlichen Betrieb den Eislaufplatz in der Giltschwertgasse. Zu wenig Platz und freie Zeit für den Leistungssport sind die Folge. Aus diesem Grund absolvieren einige Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer derzeit Trainingseinheiten in der Eishalle in St. Pölten und legen dafür lange Strecken zurück. Durch die Errichtung einer Eishalle würde diese Wegzeit wegfallen und optimales Training wäre möglich.