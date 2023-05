Bricht in Wiener Neustadt bald eine neue Eiszeit an?

Mit dem Eislaufplatz in der Giltschwertgasse verbinden Generationen an Neustädtern positive Erinnerungen. Für professionelles Training und Wettkämpfe verschiedenster Eissportarten fehlt einiges an Ausstattung – und vor allem Platz.

Gerade am Wochenende ist es im Winter ein gewohntes Bild, dass Familien mit Kindern ihre gemütlichen Runden am Eis drehen – und die Eiskunsttänzerinnen dazwischen auf engstem Raum ihre Pirouetten proben. Wird für einen Kurs oder eine Trainingseinheit ein Teil des Platzes abgesperrt, ist der verbleibende Raum schon recht eng. Dazu kommt, dass es aufgrund des Klimawandels keine Eisgarantie mehr gibt: Ob man tatsächlich von Oktober bis März oder April am Eis laufen kann, ist im Gegensatz zu vergangenen Jahren längst keine Gewissheit mehr.

In den nächsten Jahren könnte in der Stadt aber eine neue Eiszeit anbrechen. „Ich bin sehr dafür, ein Eissportzentrum in Wiener Neustadt zu etablieren – und zwar eher früher als später“, sagt Vizebürgermeister Rainer Spenger, im Landtag Sportsprecher der SPÖ, zur NÖN: „In meiner Funktion als Sportsprecher werde ich mich im Land dafür einsetzen, dass Unterstützung kommt. Die Erfolge der Sportler sprechen absolut dafür. Dass der Bedarf da ist, ist unbestritten.“

Bei den Eissport-Vereinen werden auch schon Pläne für ein neues Eissportzentrum am Rande der Stadt geschmiedet.

ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber bestätigt der NÖN intensive Gespräche mit den betroffenen Vereinen: „Ich halte mich aber an Fakten. Fakt ist, dass ein Großprojekt wie eine Eishalle nur realisiert werden kann, wenn die Finanzierung gesichert ist und ein Grundstück zur Verfügung steht. Beides ist nicht gegeben.“ Gruber gibt auch die enormen Betriebskosten zu bedenken. Den Wunsch nach einer Eishalle kann er freilich nachvollziehen: „Wir werden nichts versprechen, aber weiterhin intensive Gespräche mit allen Beteiligten führen.“

Wie die NÖN erfuhr, soll es bei manchen Funktionären schon einen recht konkreten Plan geben: Eine Halle mit zwei Eisflächen soll bei der Arena Nova entstehen. Zumindest ein Teil des vorgesehenen Grundstücks gehöre aber nicht der Stadt, heißt es. Gruber: „Über Gerüchte rede ich nicht, genauso wie über fremde Grundstücke rede ich nicht. Die Stadt hat aktuell kein geeignetes Grundstück.“ So schnell wird die neue Eishalle also nicht kommen, es wird zumindest noch ein paar Jahre dauern, bis der Traum der Vereine Wirklichkeit wird.

